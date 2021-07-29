Fransa’da üretici fiyatları Haziran’da aylık bazda %1 arttı

Perşembe, 29 Temmuz 2021 11:43:28 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Fransa’da üretici fiyatları bu yılın Haziran ayında aylık bazda %1 arttı. Haziran ayında imalat sektörü üretici fiyatları Mayıs ayına göre %0,8 artarken, 2020 yılının aynı ayına kıyasla %6 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, Fransa’da dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları aylık bazda %0,5 artarken, taşıma ekipmanı fiyatı da bir önceki aya kıyasla %0,3 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasaya verilen imalat ürün fiyatları %4,6 arttı ve taşıma ekipmanı fiyatları %0,7 düştü.

Bununla birlikte, aynı ayda Fransa’da ithal imalat ürün fiyatları Mayıs ayına kıyasla %0,9 ve 2020 yılının Haziran ayına göre %6,8 artış kaydetti.