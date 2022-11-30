Fransa’da üretici fiyatları Ekim’de aylık %1,1 düştü

Çarşamba, 30 Kasım 2022 12:49:35 (GMT+3) | İstanbul

Fransa’nın Ulusal İstatistik ve Ekonomi Çalışmaları Enstitüsü (INSEE) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkede üretici fiyatları bu yılın Ekim ayında aylık %1,1 düştü ve yıllık %21,4 arttı. Ekim ayında imalat sektörü üretici fiyatları Eylül ayına kıyasla %1,3 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,1 artış gösterdi.

Söz konusu ayda, dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları aylık %0,7 artarken, taşıma ekipmanı fiyatları da bir önceki aya kıyasla %0,9 artış gösterdi. Yıllık bazda ise dış piyasalara verilen imalat ürün fiyatları %13,5 ve taşıma ekipmanı fiyatları %10,5 arttı.

Bununla birlikte aynı ayda ithal imalat ürün fiyatları Eylül ayına kıyasla %1,3 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %12,5 artış kaydetti.