Fortescue, Sparc’ın yeşil hidrojen teknolojisinin gelişimine katkı sağlayacak

Avustralya merkezli sürdürülebilir teknoloji şirketi Sparc Technologies, Adelaide Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirdiği yenilikçi yeşil hidrojen projesine yerel demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un da dahil olduğunu duyurdu.

Böylelikle taraflar, projenin ikinci aşamasını birlikte yürütecek. İkinci aşamada pilot yeşil hidrojen tesisi inşa edilecek ve tesiste kullanılacak fotokatalitik su ayrıştırma reaktörleri test edilecek. Bu sayede söz konusu teknoloji, gelecekteki olası ticarileştirilme süreci öncesinde kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Sparc’ın türünün ilk örneği olarak nitelendirdiği teknolojisinin elektrolizöre ihtiyaç duymadan fotokatalitik malzemeler ve güneş ışığı kullanarak doğrudan sudan yeşil hidrojen üretebileceği belirtiliyor.

Öte yandan pilot tesis, Adelaide Üniversitesi’nin Roseworthy kampüsünde kurulacak. Tesisin inşasının bu yılın başında başlaması bekleniyor. Fortescue, bahsi geçen teknolojinin maliyetleri düşürerek yeşil hidrojeni daha rekabetçi bir enerji kaynağı haline getirme potansiyeli olduğunu ifade etti.