Fortescue Avustralya’da ilk pilot yeşil çelik tesisini kuracak

Cuma, 22 Ocak 2021 16:51:54 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group’un Başkanı ve Kurucusu Andrew Forrest, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için şirketin bu yıl Avustralya’nın ilk pilot yeşil çelik tesisini kurmaya başlayacağını ve ardından önümüzdeki birkaç yıl içinde Pilbara bölgesinde ticari bir tesis kuracağını açıkladı.

Kurucu, yeşil çelik üretmenin iki yolu olduğunu ifade etti. İlk yolun kömür yerine hidrojen kullanmak ve çeliği güçlendirmek için ayrıca karbon eklemek olduğunu, ikinci yolun ise, yüksek fırını tamamen kaldırarak çelik üretiminde sadece yenilenebilir elektrik kullanmak olduğunu belirtti.

Şirketin her yıl 2 milyon mt’un üzerinde sera gazı ürettiğini belirten Andrew Forrest, Avustralya’nın dünyadaki demir cevherinin %40’ından fazlasını ürettiğini ve potansiyel yeşil enerji ile hidrojen kaynaklarının fazla olduğunu söyledi.

Andrew Forrest, “Avustralya, dünya çelik pazarının sadece %10’unu ele geçirse, 40.000’den fazla istihdam yaratabiliriz, ki bu da kömür sektöründeki toplam istihdamın üzerinde,” dedi.

Öte yandan, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Fortescue, artan demir cevheri fiyatları nedeniyle 940 milyon $’ın üzerinde net kâr elde etti.