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Fortescue Eliwana madenini devreye aldı

Çarşamba, 09 Aralık 2020 11:17:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, Eliwana madenini devreye aldığını ve ilk cevheri işlediğini açıkladı.

Şirketin CEO’su Elizabeth Gaines, Eliwana madeninin Fortescue’nun entegre operasyon gelişiminin bir sonraki önemli aşaması olduğunu belirtti. 2006 yılında bu alanda keşif çalışmaları başladı ve şimdi şirket, 143 km demir yolu ile birlikte yıllık 30 milyon mt kapasiteli kuru işleme tesisi kurdu.

Eliwana madeni faaliyete geçtiğinde 500 kişilik istihdam yaratacak.

Elizabeth Gaines, “Eliwana, başlıca demir cevheri birimimiz aracılığıyla büyümeyi optimize etmeye yönelik stratejik odağımızın bir başka önemli unsuru. Eliwana madeni, Corona virüsü sonrası toparlanma aşamasında Avustralya’nın batısında ekonomiye büyük destek sağlayacak ve eyaletin başarılı demir cevheri sektörüne katkıda bulunacak,” dedi.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Okyanusya  madencilik  Avustralya  çelik üretimi  Fortescue  |  benzer haberler »


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