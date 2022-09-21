Fortescue demir cevheri operasyonlarını karbondan arındırmak için yatırım yapacak

Çarşamba, 21 Eylül 2022 11:06:49 (GMT+3) | İstanbul

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını ve demir cevheri operasyonlarından kaynaklanan karbon emisyonunu ortadan kaldırmak için 6,2 milyar ABD doları yatırım yapmayı planladığını açıkladı. Yatırım şirketin müşterilerine karbonsuz ürün sunmasını sağlayacak.

Yatırımın çoğu 2024-28 için planlanıyor ve ek 2-3 gigavat yenilenebilir enerji üretimini içeriyor.

Şirketin karbondan arındırma stratejisi ve ilgili yatırım tamamlandığında yıllık üç milyon mt karbon eşdeğerinde sera gazı emisyonunu önlenecek ve yıllık işletme maliyetleri 818 milyon ABD doları azalacak.