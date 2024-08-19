Fortescue yeşil hidrojen tesisini devreye aldı

Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group, ülkenin batısında bulunan Pilbara bölgesindeki Yeşil Metal Projesi’nin parçası olan yeşil hidrojen tesisini devreye aldığını açıkladı. Tesis, günde yaklaşık 530 kilogram, yılda ise yaklaşık 195 ton hidrojen gazı üretecek.

Christmas Creek maden sahasındaki Yeşil Enerji Merkezi’nde yer alan 50 milyon ABD doları tutarındaki projenin yıllık 1.500 mt’un üzerinde yeşil metal üretmesi bekleniyor. İlk üretimin 2025 yılında başlaması planlanıyor. Yeşil Enerji Merkezi’nde ayrıca bir hidrojen sıvılaştırma tesisi, sıvı hidrojen depolama ve sıvı hidrojen ikmal istasyonu bulunuyor.