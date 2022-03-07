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Ford Rusya’daki operasyonlarını savaş nedeniyle askıya aldı

Pazartesi, 07 Mart 2022 11:47:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD merkezli Ford Motor Company Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle bu ayın başından bir sonraki duyuruya kadar Rusya’daki operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

Ford son yıllarda Rus ortak girişimi Sollers’deki hissesi aracılığıyla yalnızca ticari kamyonet üretimine ve yerel satışlara odaklandığı Rusya operasyonlarını önemli ölçüde azaltmıştı.

Şirket Ukrayna’da önemli operasyonları olmadığını, ancak dünya çapında Ford’da çalışan Ukraynalılar olduğunu ve şirketin bu süre boyunca onları desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Buna ek olarak Ford Fonu bu kriz karşısında Ukrayna vatandaşlarına ve ailelerine yardım etmek için Ukrayna Yardım Fonu’na 100.000 $’lık bağış yaptı.


Etiketler: otomotiv  Rusya  BDT  |  benzer haberler »

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