Rus otomotiv sektörü Nisan ayında yaklaşık 7 kat küçüldü

Perşembe, 02 Haziran 2022 15:40:31 (GMT+3) | İstanbul

Geçtiğimiz birkaç aylık süre içerisinde, birden fazla Rus şirkete ve çeşitli ithal ürünlere uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya’da çelik tüketimi önemli ölçüde düşüş gösterdi. Yaptırımlar nedeniyle yedek parça, teknoloji ve diğer pek çok bileşenin ithal edilememesine bağlı olarak otomotiv sektörünün üretim yapılamamasından darbe alan ilk sektörlerden biri olması bekleniyordu.

Yerel istatiksel verilere göre, Nisan ayında, Rusya’nın hafif ticari araç üretimi Mart ayına kıyasla %53,1 ve yıllık 6,8 kat düşüşle 19.900 adet seviyesinde yer aldı. Kamyon üretimi ise yıllık %30,43 düşerek 12.300 adet seviyesine geriledi.

Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat nedeniyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar yerel otomotiv üreticilerini ciddi bir şekilde etkiledi. Söz konusu sektörün bağlı olduğu ithal yedek parça ve sarf malzemesi alımı yapılamamaya başladı.

Buna ek olarak, birçok şirket Rusya pazarından çıkarken, döviz kurundaki dengesizlik fiyatlandırmayı olumsuz etkiledi. Rus otomobil üreticileri bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık %47,4 düşüşle 264.000 adet araç üretti. Piyasadaki tüm segmentler farklı oranlarda düşüş kaydetti ve hiçbirinde olumlu bir dinamik görülmedi. Mart ayında yerel otomobil satışları %43 düşüşle 78.900 adet olarak son 15 yıldaki en düşük seviyesini kaydetti.

Rusya’nın yerel otomobil üretiminin sürekli zayıflaması ve inşaat dahil yerel ekonomideki diğer sektörlerde benzer durumlar görülmesi, ülkenin yassı mamul ihracatının yaptırımlara bağlı bazı kısıtlamalara rağmen artmasına yol açabilir. Bazı şirketler kaplamalı ile soğuk haddelenmiş çelik kapasite kullanım oranlarını düşürebilir ve daha fazla sıcak haddelenmiş çelik satmaya çalışabilir. En son satış bilgilerine göre, şimdilik Rusya için hedef pazarlar Türkiye ve Asya ülkeleri. Ancak birçok piyasa kaynağı, Haziran ayında üretim kesintileri görülmesini bekliyor.