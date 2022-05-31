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Rusya otomotiv parçası sektörüne 30 milyar RUB tahsis etti

Salı, 31 Mayıs 2022 14:56:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov, Rusya hükümetinin otomotiv parçası sektörünü desteklemek için 30 milyar RUB (471,07 milyon $) tahsis ettiğini açıkladı.

Finansman, Sanayi Geliştirme Fonu’ndan sağlanan hibeler yoluyla üreticilere dağıtılacak. Bu önlem ithal ürünlerin yerini almak üzere yerel otomobil parçaları üreticilerine daha kolay geri ödemeli krediler verilebilmesi için fonun bütçe finansmanını artıracak.

Küresel otomotiv sektörü pandeminin etkileri nedeniyle halihazırda parça sıkıntısıyla karşı karşıya. Buna ek olarak Rus otomotiv üreticileri ülkeye uygulanan yaptırımlar nedeniyle yurt dışından parça alımında sorun yaşıyor. Bu da söz konusu ürünlerin yerli muadilleriyle değiştirilmesi ihtiyacına yol açtı.


Etiketler: Rusya BDT otomotiv 

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