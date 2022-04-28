Renault Avtovaz hissesini Rus enstitüsüne satacak

Perşembe, 28 Nisan 2022 17:09:10 (GMT+3) | İstanbul

Rusya Sanayi Bakanı Denis Manturov Fransız otomobil üreticisi Renault’nun Rus otomobil üreticisi Avtovaz’daki %68 hissesini bir sembolik ruble karşılığında Rus otomotiv araştırma enstitüsü NAMI’ye satacağını belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Renault Avtovaz’daki hissesi ile ilgili mevcut koşulları göz önünde bulundurarak seçenekleri değerlendiriyordu.

Bu karar Renault Rusya’daki operasyonlarını devam ettiremeyeceği için alındı.

Şirket NAMI’ye devrettiği hisseleri 5-6 yıl içerisinde geri alabilecek.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Renault 23 Mart tarihi itibarıyla Moskova’da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerini askıya almıştı.