Ford Brezilya’daki üretim tesislerini kapatarak üretimi Arjantin’e kaydıracak

Çarşamba, 13 Ocak 2021 13:33:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Otomobil üreticisi Ford bu hafta, Brezilya’daki bütün üretim tesislerini kapatacağını açıkladı. Bu karar, şirkete hem 2020 hem de 2021 mali yılları için tek seferlik 4,1 milyar $ masrafa neden olacak.

Şirket, sırasıyla Bahia ve São Paulo eyaletlerinde bulunan Camaçari ve Taubaté tesislerinin faaliyetlerini hemen askıya alacağını söyledi. Ford ayrıca, Ceará eyaletindeki Horizonte’de bulunan Troller tesisinin üretim faaliyetlerini 2021’in dördüncü çeyreğinde durduracak.

Ford, Brezilya’daki satış sonrası görev gücü için stok mevcudiyetini garanti altına almak adına, Camaçari ve Taubaté tesislerinde sadece “birkaç ay” için otomobil parçaları üreteceğini söyledi. Ford bunun yanı sıra, tüm stoku satana kadar, Eco Sport, KA ve T4 modellerinin yerel satışlarına son verecek. Şirket, Ford’un Arjantin ve Uruguay’daki üretim tesislerindeki faaliyetlerin etkilenmeyeceğini söyledi.

Ford, bu kararın Covid sonrası senaryodaki zayıf satış hacimleri ve üretim seviyelerinden kaynaklandığını ve bunun da “yıllarca önemli kayıplara” yol açtığını söyledi.

CEO Jim Farley, “Bu kararlar çok zor, ancak daha sağlıklı ve sürdürülebilir faaliyet için gerekli,” dedi.

Ford, Brezilya’daki Güney Amerika genel merkezini, ürün geliştirme merkezini ve test tesisini kapatmayacak. Üretim ise Arjantin, Uruguay ve Ford’un bölgedeki “diğer piyasalarına” kaydırılacak.

Şirket işten çıkarmalar ile ilgili detayları henüz açıklamadı, ancak binlerce kişinin etkilenmesi muhtemel. Yerel bir sendikaya göre, Ford, Brezilya’da yaklaşık 7.000 işçi istihdam ediyor.