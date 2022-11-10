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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ekim ayında azaldı

Perşembe, 10 Kasım 2022 09:25:32 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 207.800 adet seviyesine kıyasla düşerek ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 179.000 adede kıyasla %15,1 artarak 206.000 adet seviyesinde yer aldı.

Bu yılın ilk 10 ayında motorlu taşıt üretimi yıllık %7,1 artışla 1,96 milyon adet oldu.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları Eylül ayında kaydedilen 194.000 adede kıyasla düşerek 180.900 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları yıllık %3,2 düşüşle 1.739.800 adet seviyesine geriledi.

Öte yandan aynı ayda motorlu taşıt ihracatı Eylül ayında kaydedilen 28.500 adet seviyesine kıyasla 42.800 adet seviyesinde yer alırken, bu yılın ilk 10 ayında yıllık %32,4 artışla 406.300 adet oldu.

Anfavea, motorlu taşıt üretiminin bu yıl içerisinde geçtiğimiz yıl kaydedilen 2,25 milyon adede kıyasla 2,34 milyon adet seviyesinde yer alacağını öngörüyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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