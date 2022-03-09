Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %21,7 düştü

Çarşamba, 09 Mart 2022 10:37:01 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın bu yıl Şubat ayında motorlu araç üretimi Ocak ayına göre %14,1 artış ve geçen yılın aynı ayına göre %15,8 düşüşle 165.935 adet seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin motorlu araç üretimi önceki yılın aynı dönemine göre %21,7 düşerek 311.352 adede yükseldi.

Rapora göre, Şubat ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %2,2 artış ve yıllık %22,8 düşüşle toplam 129.275 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın ilk iki ayında Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %24,4 düşerek 255.793 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte Şubat ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %49,6 ve yıllık %25,4 artışla toplam 41.449 adet oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %17,3 artışla 69.157 adet oldu.