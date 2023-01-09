﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi 2022 yılında artarken, satışları hafifçe azaldı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:30:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında 195.100 adet seviyesinde yer alırken, 2022 yılının tamamında yıllık %5,4 artışla 2,37 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, geçtiğimiz yılın ilk dört ayının yarı iletken çip arzındaki sıkıntı sebebiyle oldukça zorlu geçtiğini ancak daha sonrasında üretimin hızlandığını ve hem iç hem de dış piyasalardaki talebin bir kısmının karşılanabildiğini söyledi.

Motorlu taşıt satışları 2022 yılında yıllık %0,7 düşüşle 2,10 milyon adet seviyesine inerken, ihracat yıllık %27,8 artarak 480.900 adet seviyesinde yer aldı.

Anfavea yerel satışların ve ihracatın 2023 yılında sırasıyla 2,17 milyon adet ve 467.000 adet seviyelerinde yer almasını bekliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv İth/ihr İstatistikleri Üretim 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında artış gösterdi

09 Ara | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi Ocak-Şubat döneminde %13,4 düştü

10 Mar | Çelik Haberler

Brezilya’nın araç üretimi Ocak ayında düştü

07 Şub | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi kasım ayında yıllık %1,6 düşüş gösterdi

07 Ara | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi ekim ayında aylık %5,3 arttı

28 Kas | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi eylül ayında aylık %9,2 düştü

12 Eki | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi temmuz ayında aylık %5,9 artış kaydetti

15 Ağu | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi haziran ayında aylık %15,4 düştü

11 Tem | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi nisan ayında aylık %18,8 düşüş gösterdi

08 May | Çelik Haberler

Brezilya'nın motorlu araç üretimi mart ayında aylık %17,1 yükseldi

10 Nis | Çelik Haberler