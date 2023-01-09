Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi 2022 yılında artarken, satışları hafifçe azaldı

Pazartesi, 09 Ocak 2023 09:30:50 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında 195.100 adet seviyesinde yer alırken, 2022 yılının tamamında yıllık %5,4 artışla 2,37 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, geçtiğimiz yılın ilk dört ayının yarı iletken çip arzındaki sıkıntı sebebiyle oldukça zorlu geçtiğini ancak daha sonrasında üretimin hızlandığını ve hem iç hem de dış piyasalardaki talebin bir kısmının karşılanabildiğini söyledi.

Motorlu taşıt satışları 2022 yılında yıllık %0,7 düşüşle 2,10 milyon adet seviyesine inerken, ihracat yıllık %27,8 artarak 480.900 adet seviyesinde yer aldı.

Anfavea yerel satışların ve ihracatın 2023 yılında sırasıyla 2,17 milyon adet ve 467.000 adet seviyelerinde yer almasını bekliyor.