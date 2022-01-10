Brezilya’nın motorlu araç üretimi 2021’de %11,6 arttı

Pazartesi, 10 Ocak 2022 10:14:12 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, Brezilya’nın geçtiğimiz yıl Aralık ayında motorlu araç üretimi Kasım ayına göre %2,5 ve geçen yılın aynı ayına göre %0,8 artışla 210.925 adet seviyesinde kaydedildi. 2021 yılında, ülkenin motorlu araç üretimi bir önceki yıla göre %11,6 artarak 2.248.253 adede yükseldi.

Rapora göre, Aralık ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %19,7 artış ve yıllık %15,1 düşüşle toplam 207.053 adet seviyesinde kaydedildi. Öte yandan yılın tamamında, Brezilya’nın yeni motorlu araç kayıtları 2020 yılına kıyasla %3 artarak 2.119.851 adet seviyesinde yer aldı.

Bununla birlikte, Aralık ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %48,4 ve yıllık %8,3 artışla toplam 41.581 adet oldu. Yılın tamamında, ülkenin motorlu araç ihracatı ise yıllık bazda %16 artışla 376.383 adet oldu.