Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Kasım ayında artış gösterdi

Cuma, 09 Aralık 2022 09:17:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 206.000 adet seviyesine kıyasla 215.800 adet seviyesinde yer aldı. Üretim geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5 artmış oldu.

Bu yılın ilk 11 ayında motorlu taşıt üretimi yıllık %6,9 artışla 2,18 milyon adede yükseldi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları Ekim ayında kaydedilen 180.900 adede kıyasla artarak 204.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları yıllık %1,3 düşüşle 1.943.800 adet seviyesine geriledi.

Öte yandan aynı ayda motorlu taşıt ihracatı Ekim ayında kaydedilen 42.800 adet seviyesine kıyasla 43.400 adet seviyesinde yer alırken, yılın ilk 11 ayında yıllık %34,3 artışla 450.000 adet oldu.

Anfavea Brezilya’nın başlıca satış rotasının üst üste ikinci ay Arjantin’i geride bırakan Meksika olduğunu ve bu durumun Arjantin’deki döviz kısıtlamalarından kaynaklandığını söyledi.