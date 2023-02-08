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Brezilya’nın motorlu taşıt üretimi Ocak ayında arttı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:06:08 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Motorlu Taşıt Üreticileri Birliği (Anfavea) tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin motorlu taşıt üretimi bu yılın Ocak ayında aylık %20,3 düşüşle ve yıllık %5 artışla 152.700 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan motorlu taşıt satışları aylık %34,1 düşüşle ve yıllık %12 artışla 142.900 adet olurken, ihracat bir önceki aya kıyasla %5,9 ve yıllık %19,3 artarak 33.000 adet seviyesine yükseldi.

Anfavea Başkanı Marcio de Lima Leite, Ocak ayında alıcıların kredi almakta yaşadığı zorluklar ve ekonomik durumdan kaynaklı belirsizlik sebebiyle yerel talebin azaldığını söyledi. Leite ayrıca ihracatın son beş yılın en yüksek seviyesinde yer aldığını da sözlerine ekledi.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Otomotiv Üretim 

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