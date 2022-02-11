Brezilya’nın motorlu araç üretimi Ocak ayında %27,4 düştü

Brezilya Motorlu Araç Üreticileri Birliği’nin (Anfavea) yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Ocak ayında Brezilya’nın motorlu araç üretimi Aralık ayına göre %31,1 ve geçen yılın aynı ayına göre %27,4 düşüşle 145.417 adet seviyesinde kaydedildi.
Rapora göre Ocak ayında Brezilya’daki yeni motorlu araç kayıtları (tarım araçları hariç) aylık %38,9 ve yıllık %26,1 düşüşle toplam 126.518 adet seviyesinde kaydedildi.
Bununla birlikte Ocak ayında Brezilya’nın motorlu araç ihracatı (tarım araçları hariç) aylık %33,5 düşüş ve yıllık %6,6 artışla toplam 27.638 adet oldu.