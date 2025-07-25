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Fives iki farklı üreticiye düzleştirme makinesi tedarik etti

Cuma, 25 Temmuz 2025 14:25:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group boru ve profil düzleştirme makineleri alanında iki büyük projeye imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da gerçekleştirilecek bu projeler farklı sektörlere hizmet verirken, otomasyon ve hassasiyetin üretimdeki yerini sağlamlaştıracak.

Fives, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni kurulan bir boru fabrikasında kullanılmak üzere tamamen otomatik Bronx düzleştirme makinesi teslim etti. Bu yüksek verimli sistem, özellikle petrol ve gaz sektörü için kritik olan paslanmaz çelik boruların üretiminde kullanılıyor.

Kanadalı bir gemi inşaat firması ise Fives’tan temin ettiği ilk düzleştirme makinesi ile üretim sürecinde büyük bir gelişme sağladı. Bu tam otomatik sistem, özellikle Hollanda profil ve yassı profillerin hassas bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

Temel özellikler

Bölge Müşteri Sektörü Ürün Türü Çap/Kesit Aralığı Otomasyon Kazanım
BAE Petrol & Gaz Paslanmaz Boru 88.9 mm – 285 mm Evet %40 daha hızlı üretim
Kanada Gemi İnşaatı Hollanda Profil/Yassı Profil 60 mm – 220 mm Evet %30 daha az kaynak hatası

Etiketler: Profil Uzun Ürünler Kanada BAE Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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