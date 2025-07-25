Fives iki farklı üreticiye düzleştirme makinesi tedarik etti

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group boru ve profil düzleştirme makineleri alanında iki büyük projeye imza attı. Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da gerçekleştirilecek bu projeler farklı sektörlere hizmet verirken, otomasyon ve hassasiyetin üretimdeki yerini sağlamlaştıracak.

Fives, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yeni kurulan bir boru fabrikasında kullanılmak üzere tamamen otomatik Bronx düzleştirme makinesi teslim etti. Bu yüksek verimli sistem, özellikle petrol ve gaz sektörü için kritik olan paslanmaz çelik boruların üretiminde kullanılıyor.

Kanadalı bir gemi inşaat firması ise Fives’tan temin ettiği ilk düzleştirme makinesi ile üretim sürecinde büyük bir gelişme sağladı. Bu tam otomatik sistem, özellikle Hollanda profil ve yassı profillerin hassas bir şekilde işlenmesini sağlıyor.

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