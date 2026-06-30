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Vietnam Çin’den ithal H-profil için dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 30 Haziran 2026 10:44:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Çin’den ithal H-profile uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattığını açıkladı.

Yerel üretici Posco Yamato Vina Steel Joint Stock Company’nin başvurusu üzerine başlatılan dönem sonu incelemesinde antidamping vergisinin iptali veya devamının gerekip gerekmediğini belirlemek amacıyla verginin etkileri incelenecek. Ülkeden ithal söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergisi %13,38 oranında yer alıyor.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7216.33.11, 7216.33.19, 7216.33.90, 7228.70.10 ve 7228.70.90 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Kota ve Vergiler 

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