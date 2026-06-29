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Çin’e yönelik antidamping soruşturmasındaki ön bulguların ardından BAE ağır profil piyasası sonraki adımı bekliyor

Pazartesi, 29 Haziran 2026 15:17:29 (GMT+3)   |   İstanbul

SteelOrbis’in geçtiğimiz yılın Ekim ayında da bildirdiği üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Çin’den ithal ağır profile yönelik başlattığı antidamping soruşturması bir sonraki aşamaya geçti. Bakanlığın ön bulgularında damping, yerel sanayinin gördüğü maddi zarar ve bu iki unsur arasında nedensellik bağı bulunduğu belirtildi. Son gelişme, soruşturmada henüz nihai karar verilmemiş olsa da geçici antidamping vergisi uygulanması ihtimalini piyasanın gündemine daha güçlü şekilde taşıdı.

Soruşturma, ilgili ürünün BAE’deki tek üreticisi olarak kabul edilen Emirates Steel Industries’in şikâyeti üzerine başlatılmıştı. Başvuruda Çinli ihracatçıların ağır profili BAE pazarına dampingli fiyatlardan sattığı ve bu durumun yerel sanayiye zarar verdiği öne sürülmüştü. 25 Haziran 2026 tarihli ön bulgular ise söz konusu iddiaların soruşturma sürecinde daha fazla destek kazandığını ortaya koydu.

Ön rapora göre soruşturma döneminde Çin’den yapılan ağır profil ithalatı 177.800 mt seviyesine ulaşarak BAE’nin toplam ağır profil ithalatının %49,6’sını oluşturdu. Raporda ayrıca 2021 yılına kıyasla ithalatta keskin bir artış yaşandığı, fiyat farkının %21 seviyesinde olduğunun tespit edildiği ve yerel piyasada fiyat baskılanmasına ilişkin bulgulara ulaşıldığı ifade edildi.

Ön bulguların ardından Emsteel Group’un, geçici antidamping vergileri de dahil olmak üzere ticaret önlemlerinin uygulanması için bakanlığa başvuruda bulunması bekleniyor. Bu nedenle piyasa oyuncuları, geçici bir önlemin Çin’den ağır profil için yapılacak yeni bağlantıları etkileyebileceği ve BAE pazarında alıcıların ithalata ilişkin riskleri yeniden değerlendirmesine yol açabileceği gerekçesiyle sürecin bundan sonraki aşamalarını yakından takip ediyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler BAE Orta Doğu Çelik Üretimi Kota ve Vergiler 

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