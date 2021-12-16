Fitch: Güçlü üretim 2022’de küresel çelik sektörü görünümünü destekleyecek

Perşembe, 16 Aralık 2021 11:49:35 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel çelik üretim hacimlerinin 2022’de güçlü kalarak küresel çelik sektörü görünümünü destekleyeceğini, çelik üreticilerinin ise marjlarının düşmesine rağmen bu yukarı yönlü eğilimden yararlanmaya devam edeceğini belirtti. Fitch, Çin dışındaki yüksek kapasite kullanımının nakit akışını destekleyeceğini ifade etti.

Çin’de yavaşlayan konut sektöründen gelen düşük çelik talebinin, yüksek altyapı harcamaları ve imalat ile dengeleneceğini tahmin eden Fitch, 2022 yılında Çin’in çelik üretiminin tek haneli düşüşle yaklaşık 1 milyar mt olmasını bekliyor.

Corona salgınının zamanlaması ve diğer ülkelere kıyasla Çin ekonomisine verilen desteğin hızı ve boyutu nedeniyle, küresel piyasadaki toparlanma Çin’deki toparlanmanın gerisinde kaldı. Bu nedenle Fitch 2022 yılında, Çin’in gayri safi yurt içi hasılasındaki büyümenin daha normal bir seviyeye, %4,8’e düşmesini beklerken, diğer ülkelerde büyümenin daha hızlı devam ederek ABD ve Avrupa’da fiyatların daha yüksek seviyelerde yer almasını sağlayacağını öngörüyor.. ABD ve Avrupalı ​​üreticiler, 2022 yılında yüksek marjlardan yararlanmaya devam edecek.