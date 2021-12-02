Kazuo Mike Fujisawa: 2021 yılında Çin hariç global çelik talebinde artış görülecek

Perşembe, 02 Aralık 2021 13:54:39 (GMT+3) | İstanbul

2 Aralık Perşembe günü online olarak gerçekleşen 16. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"'ın ikinci gününde söz alan JFE Steel Corporation Yurtdışı İştirakler Planlama Departmanı Yöneticisi Kazuo Mike Fujisawa, 2020 yılında olumsuz etkilenen tüm ekonomilerin bu yıl IMF büyüme verilerine göre toparlanma gösterdiğini ifade etti. Çelik talebi beklentisine ilişkin olarak ise, Fujisawa, 2021 yılında dünya çelik talebinin, biriken talep ve hükümetlerin toparlanma programları sayesinde yıllık %4,5 artışla 1,85 milyar mt olacağını, tek istisnanın ise çelik talebinde %1 düşüş beklenen Çin olduğunu belirtti.

Çin konusunda bilgi veren Fujisawa, 2021 yılı çelik talebinin gayrimenkul piyasasındaki yavaşlama ve hükümetin çelik üretimine uyguladığı kısıtlamalara bağlı olarak düşüş göstereceğini söyledi. Güney Kore çelik talebinin 2021 yılında %9,1 artışla 53 milyon mt’a ulaşarak Covid öncesi seviyelere dönmesi bekleniyor. Fujisawa, ülkede ihracatın artışta olduğunu, otomotiv üretiminin ise yarı iletken çip sıkıntısı sebebiyle düşüş kaydettiğini söylerken, Japonya otomotiv sektörü için de aynı sorunun geçerli olduğunu aktardı. Japonya çelik talebinin ise, 2021 yılında yıllık %10,2 artarak 58 milyon mt’a ulaşacağı, ancak yine de Covid öncesi seviyelerinde altında kalacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, Fujisawa, Japonya’dan yapılan çelik ihracatının 2022 yılının ilk çeyreğinde Covid öncesi seviyeleri yakalamasını bekliyor.

“Başarı dışında, sektörümüz için iki anahtar kelime seçmem gerekse, Çin ve karbon salımını seçerim” diyen JFE Steel yetkilisi, Çin çelik piyasasının büyüklüğü düşünüldüğünde, Çin’in attığı her adımın sektörün genelinde büyük yankıları olduğunu ifade etti. Çin daha fazla ihracat yaparken fiyatların düşük olduğunu söyleyen Fujisawa, şu an üretimdeki kısıtlamalar ve ihracatta uygulanan vergi iadesinin kaldırılması sebebiyle ihracatın düştüğüne, böylece fiyatların arttığına dikkat çekti.

Karbon salımı konusunu yorumlayan Fujisawa, çelik sektörünün dünyadaki karbon salımının %7’sinden mesul olduğunu, şirketler bu sorumluluğu paylaşmak adına bireysel programlar açıklasa dahi, bazı şirketler bu konuya cevap vermekte hızlı davranırken bazılarının henüz başlangıç noktasında olduğunun da altını çizdi.

Fujisawa son olarak JFE Steel’in faaliyet rakamları hakkında da bilgi paylaştı. 2020-21 mali yılında, şirket 22,8 milyon mt ham çelik üretirken, çelik sevkiyatları 20,5 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu sevkiyatın 17,1 milyon mt’u sac, 1,6 milyon mt’u çubuk ve profil, 1,1 milyon mt’u slab, 700.000 mt’u ise boru oldu. JFE Steel’in 2050 yılında karbon salımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini aktaran Fujisawa, bu hedefine ulaşmak için yeni teknolojilere yönelik araştırmaların yanı sıra elektrik ark ocağı kullanımını artırmayı ve yüksek fırınlarda maksimum karbon geri dönüşümü sağlamayı planlıyor.