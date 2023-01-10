Baosteel: Nihai mamul talebi kısa vadede zayıf kalacak

Salı, 10 Ocak 2023 10:46:17 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baosteel, ülke ekonomisinin gelişimini olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ülkede etkisini hissettirmeye devam edeceği için nihai mamul talebinin kısa vadede zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca, küresel ekonomik gelişimde görülen genel yavaşlama da çelik piyasasını olumsuz etkileyecek. Baosteel Çin ekonomisinin gelişiminin, hükümetin teşvik politikaları ve Covid-19 salgınının kaybolmasıyla birlikte 2023 ortası itibarıyla iyileşme göstereceğini ve çelik sektöründeki seyrin tersine dönmesinin beklendiğini ifade etti.