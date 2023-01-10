﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Baosteel: Nihai mamul talebi kısa vadede zayıf kalacak

Salı, 10 Ocak 2023 10:46:17 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’in başlıca çelik üreticilerinden Baosteel, ülke ekonomisinin gelişimini olumsuz etkileyen Covid-19 salgınının ülkede etkisini hissettirmeye devam edeceği için nihai mamul talebinin kısa vadede zayıf seyrini sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca, küresel ekonomik gelişimde görülen genel yavaşlama da çelik piyasasını olumsuz etkileyecek. Baosteel Çin ekonomisinin gelişiminin, hükümetin teşvik politikaları ve Covid-19 salgınının kaybolmasıyla birlikte 2023 ortası itibarıyla iyileşme göstereceğini ve çelik sektöründeki seyrin tersine dönmesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi Görüş Baosteel  

Benzer Haber ve Analizler

Baosteel: Demir Cevheri arz talep dengesi, yatırımlardan etkilenebilir

27 Nis | Çelik Haberler

Baosteel 2010 yılında demir cevheri fiyatlarının artmasını beklemiyor

17 Ara | Çelik Haberler

2008 yılı demir cevheri fiyatı çelik ürünlerin denge fiyatını yukarı çekiyor

27 Şub | Çelik Haberler

Baosteel: Demir Cevheri arz talep dengesi, yatırımlardan etkilenebilir

27 Nis | Çelik Haberler

Baosteel 2010 yılında demir cevheri fiyatlarının artmasını beklemiyor

17 Ara | Çelik Haberler

2008 yılı demir cevheri fiyatı çelik ürünlerin denge fiyatını yukarı çekiyor

27 Şub | Çelik Haberler