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Filipinli SteelAsia kuracağı ağır profil tesisiyle yapısal çelik ithalatını ikame edecek

Perşembe, 23 Ocak 2025 10:36:58 (GMT+3)   |   İstanbul

Filipinler merkezli çelik üreticisi SteelAsia Manufacturing Corporation, yapısal çelik ithalatını ikame etmek amacıyla Candelaria, Quezon’da ağır yapısal çelik ürünleri tesisi kuracağını açıkladı. 2027 yılında ticari üretime başlayacak olan tesisin, ithalata bağımlılığı azaltarak ülkeye yıllık 1,2 milyar $ tasarruf sağlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre tesis, H, I ve U profil, köşebent, levha ve diğer ağır profiller dahil olmak üzere yıllık bir milyon mt’un üzerinde yapısal çelik üretecek. Geri dönüştürülmüş hurda ve elektrik ark ocağı teknolojisinin kullanılmasıyla proje, şirketin karbon ayak izinin geleneksel çelik üretim sürecine kıyasla %90 azalmasını sağlayacak. Tesis yaklaşık 7.000 kişilik istihdam yaratacak.


Etiketler: Levha Profil Yassı Ürünler Uzun Ürünler Filipinler Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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