Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ilk yarıda %2 arttı

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 12:42:32 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Ferrexpo’nun operasyonları Corona virüsü nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde minimum etkiyle çalışmaya devam etti.

İkinci çeyrekte, Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %2 ve çeyreklik bazda %6 artışla 2,93 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi bir önceki çeyrekte peletleme hattındaki yenileme çalışmalarının tamamlanmasının sonucunda çeyreklik bazda %5 artış ve yıllık %0,8 düşüşle 2,85 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %0,5 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %4 artışla 2,76 milyon mt seviyesinde yer aldı. Son peletleme hattı yenileme çalışmalarının yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanarak, şirketin toplam peletleme kapasitesinin yılda 500.000-1 milyon mt artması bekleniyor.

Yılın ilk yarısında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %2 artışla 5,71 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi yıllık %0,6 artışla 5,56 milyon mt oldu. Bu yılın ilk altı ayında Ferrexpo’nun %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %2 artışla 5,43 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Şirketin söz konusu dönemdeki toplam satışları yıllık %9 düşüşle 5,6 milyon mt oldu.

Ferrexpo, düşük karbonlu çelik üretimine giden yolu temsil eden doğrudan indirgenmiş %67 tenörlü demir cevherinden pelet üretimini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. Bu yılın ilk yarısında şirket, doğrudan indirgenmiş demir cevherinden peletin tedariki için ilk uzun vadeli anlaşmasını imzaladı, deneme sevkiyatları yaptı ve müşterilerine numuneler gönderdi.

Şirket ayrıca, şirketin konsantre projesinin devreye alınması ve hızlanmasına bağlı olarak, ikinci çeyrekte satışa yönelik 85.000 mt ek yüksek kaliteli konsantre üretimi gerçekleştirdi.