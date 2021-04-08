Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ilk çeyrekte %2 arttı

Perşembe, 08 Nisan 2021 11:15:32 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı. Ferrexpo’nun operasyonları Corona virüsü nedeniyle bu yılın birinci çeyreğinde minimum etkiyle çalışmaya devam etti.

Birinci çeyrekte, Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %2 artışla 2,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %1 artışla 2,68 milyon mt oldu. Pelet üretimi, peletleme hattı yenileme çalışmalarının devam etmesi nedeniyle bir önceki çeyreğe kıyasla %12 düşüş gösterdi. Bu yılın birinci çeyreğinde bir peletleme hattındaki yenileme çalışmaları tamamlandı ve ikinci çeyrekte daha fazla çalışma gerçekleştirilecek. Şirket, çalışmaların tamamlanmasının ardından toplam peletleme kapasitesinin yılda 500.000-1 milyon mt artmasını bekliyor.

Şirket ayrıca, şirketin konsantre projesinin devreye alınması ve hızlanmasına bağlı olarak, ilk çeyrekte satışa yönelik 65.000 mt ek yüksek kaliteli konsantre üretimi gerçekleştirdi.