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Ferrexpo’nun demir cevheri pelet üretimi 2020’de %7 arttı

Çarşamba, 13 Ocak 2021 12:32:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli Ferrexpo, geçtiğimiz yıla ve dördüncü çeyreğine dair üretim sonuçlarını açıkladı. Şirket, dördüncü çeyrekte Covid-19 salgınından çok az etkilenmiş bir şekilde faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Buna göre, 2020 yılında şirketin pelet üretimi yıllık %7 artışla 11,22 milyon mt’a yükseldi. Özellikle, şirketin 65 tenörlü demir cevherinden yaptığı pelet üretimi yıllık %8 artışla 10,78 milyon mt olurken, 62 tenörlü demir cevherinden yaptığı pelet üretimi yıllık %76 düşüşle 98.000 mt oldu. Şirketin 67 tenörlü demir cevherinden yaptığı pelet üretimi 339.000 mt seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, yalnızca dördüncü çeyrekte şirketin pelet üretimi, şirketin zenginleştirici genişletme projesinin üretimi artırmasının ardından çeyreklik bazda %22 artışla 3,08 milyon mt oldu.


Etiketler: Ferrexpo  demir cevheri  üretim  İsviçre  Avrupa Birliği  pelet  hammaddeler  |  benzer haberler »


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