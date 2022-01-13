Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi 2021’de %0,5 arttı

Perşembe, 13 Ocak 2022 10:02:02 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri üreticisi Ferrexpo, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte, Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi yıllık %2 düşüş ve çeyreklik bazda %17 artışla 3,10 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirketin pelet üretimi bir önceki çeyreklerde dört peletleme hattındaki yenileme çalışmalarının sonucu yeniden başlayan üretim sayesinde çeyreklik bazda %18 artış ve yıllık %1 düşüşle 3,06 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde, şirketin %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %1 ve bir önceki çeyreğe kıyasla %23 artışla 2,96 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında şirketin demir cevheri üretimi yıllık %0,5 artışla 11,45 milyon mt seviyesinde yer alırken, pelet üretimi yıllık bazda yatay seyrederek 11,22 milyon mt oldu. Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun %65 tenörlü demir cevherinden pelet üretimi yıllık %0,1 artışla 10,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ferrexpo, 2021 yılında doğrudan indirgenmiş %67 tenörlü demir cevherinden pelet üretiminin, toplam pelet üretiminin %4’üne yükseldiğini belirtti. 2020 yılında söz konusu ürün üretimi, toplam pelet üretiminin %3’üne karşılık geliyordu.