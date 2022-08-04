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Ferrexpo’nun satış gelirleri azalan satış hacmi ve artan navlun nedeniyle ilk yarıda düşüş gösterdi

Perşembe, 04 Ağustos 2022 10:37:32 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Özellikle Ukrayna demir cevheri varlıklarıyla ilgilenen İsviçre merkezli demir cevheri madencisi Ferrexpo bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde Ferrexpo’nun net kârı, düşen AVFÖK nedeniyle geçtiğimiz yılın ilk yarısında kaydedilen 661 milyon $ net kâra kıyasla 82 milyon $ oldu. Şirketin satış gelirleri, düşen satış hacmi ile demir cevheri fiyatları ve artan navlun oranlarına bağlı olarak yıllık bazda %30,6 düşüşle 936 milyon $ seviyesine yükseldi. Şirketin satış hacmi yıllık %21,4 düşüşle 4,37 milyon mt seviyesinde yer alırken, AVFÖK’ü ise yıllık bazda %44 düşerek 486 milyon $ oldu.

İlk yarıda şirketin toplam pelet üretimi Ukrayna’daki savaş ve buna bağlı lojistik kısıtlamalar nedeniyle yıllık %13,8 düşüşle 4,79 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Açıklamaya göre, yıllık pelet üretimine 3 milyon mt ekleyecek olan şirketin başlıca sermaye yatırım programı Wave 1 genişleme projesi duraklatıldı, ancak şirketin karşı karşıya olduğu savaş riski sona erdiğinde proje yeniden devreye alınacak.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler İsviçre Avrupa Birliği Üretim Mali Sonuçlar Ferrexpo 

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