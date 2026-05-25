Emsteel altyapı projeleri için yüksek dayanımlı ES600 kalite inşaat demirini piyasaya sürdü

Basında çıkan haberlere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) en büyük çelik üreticisi Emsteel, Dubai’de düzenlenen “BAE’nin Geleceğini Birlikte İnşa Ediyoruz” etkinliği kapsamında yeni yüksek dayanımlı ES600 kalite inşaat demirini piyasaya sunduğunu duyurdu.

Şirket, ES600’ün şu an BAE’de üretilen en yüksek dayanımlı çelik kalitesi olduğunu ve özellikle modern altyapı ile yüksek katlı inşaat projeleri için geliştirildiğini bildirdi.

Malzeme verimliliği ve yapısal performans hedefleniyor

Emsteel, ES600 kalite inşaat demirinin gelişmiş yapısal performansı ve daha yüksek malzeme verimliliğini bir araya getirdiğini ifade etti. BAE ve uluslararası standartlara uygun şekilde sertifikalandırılan ürünün, proje ölçeği ve mühendislik gereksinimlerine bağlı olarak çelik tüketimini %18-24 oranında azaltabildiğini vurguladı.

Bununla birlikte şirket, yüksek dayanımlı inşaat demirinin lojistik ve nakliye ihtiyaçlarını azaltabileceğini, şantiyelerde donatı yoğunluğunu düşürerek inşaat verimliliğini artırabileceğini belirtti.

Daha düşük çelik kullanımı emisyonları azaltıyor

Emsteel, inşaat projelerinde kullanılan her 10.000 mt ES600 kalite inşaat demirinin, daha düşük malzeme tüketimi ve azalan taşımacılık ihtiyacı sayesinde emisyonları yaklaşık 12.107 mt azaltabildiğini dile getirdi. Öte yandan yüksek katlı projelerde ürünün kat başına yaklaşık 1 mt emisyon azaltımına olanak tanıdığının altını çizdi.

Şirket, ES600 kalite inşaat demirinin halihazırda BAE genelindeki çeşitli konut, karma kullanım, altyapı ve simge projelerde kullanılmaya başlandığını söyledi. Devam eden ve kesinleşmiş projelerde tedarik edilen ve anlaşması yapılan toplam hacmin 200.000 mt seviyesini aştığını kaydetti.

Kapasite artışı planlanıyor

Emsteel ayrıca 625 milyon AED (170,18 milyon $) tutarındaki varlık geliştirme programının tamamlanmasının ardından ES600 kalite inşaat demiri üretim kapasitesini daha da artırmayı planladığını duyurdu. Daha verimli ve sürdürülebilir inşaat uygulamalarını desteklemek amacıyla ilave yüksek dayanımlı inşaat demiri ürünlerinin üretimi için gelişmiş kesme sistemleri devreye almayı hedeflediğini de belirtti.