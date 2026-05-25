Danieli Hindistan’da Ramsarup Industries için yeni vasıflı çubuk haddehanesi tedarik edecek

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli Technologies, Hint çelik üreticisi Shyam Metallics & Energy Ltd.’nin %100 bağlı ortaklığı olan Ramsarup Industries Ltd.’nin Kharagpur Works tesisi için yeni bir vasıflı çubuk haddehanesi tedarik etmek üzere Danieli’yi seçtiğini açıkladı.

Danieli’ye göre Morgårdshammar teknolojisiyle donatılacak ve yıllık 600.000 mt uzun mamul üretim kapasitesine sahip olacak yeni haddehanenin 2027 yılının başında devreye alınması planlanıyor.

Danieli yeni tesisin 5,5 mm ila 25 mm çapında ve 110 m/sn’ye varan azami haddeleme hızlarında vasıflı çubuk işleyeceğini söyledi. Haddehane ayrıca 16-45 mm aralığında kangal da üretecek. Buna ek olarak tedarikçiye göre haddehane, 8 mm ile 40 mm arasında değişen çaplarda ticari kalite çubukları düz boylarda ve 45 m/sn’ye varan hızlarda haddeleyecek. Danieli bu yapılandırmanın ürün esnekliğini ve istikrarlı ürün kalitesini desteklemek üzere tasarlandığını belirtti. Bununla birlikte yeni haddehanedeki operasyonlar Danieli Automation’ın gelişmiş süreç kontrol sistemleri aracılığıyla yönetilecek.

Danieli tedarik kapsamının mühendislik, teknolojik ekipman ve danışmanlık hizmetlerini de içereceğini belirtti.