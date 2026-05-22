Çin’de başlıca nihai mamul stokları 2026 yılı Mayıs ortasında %4,6 düştü, yıllık bazda ise %14,5 arttı

Çin Demir ve Çelik Birliği tarafından açıklanan verilere göre bu yıl 20 Mayıs tarihi itibarıyla Çin’deki 21 büyük şehirde başlıca beş nihai mamul çelik ürününün toplam yurt içi stokları 9,54 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, 10 Mayıs’a kıyasla %4,6 düşüş gösterirken, Mayıs ayının ilk döneminde (1-10 Mayıs) kaydedilen düşüş hızına göre 2,4 puan daha hızlı bir gerilemeye işaret etti. Öte yandan stoklar, 20 Mayıs 2025 tarihinde kaydedilen 8,33 milyon mt seviyesine kıyasla yıllık bazda %14,5 artış gösterdi.

CISA, çelik talebinin mevsimsel olarak zayıflaması ve çelik üreticilerinin buna uygun şekilde kapasite kullanım oranlarını ayarlamaması durumunda piyasadaki arz-talep dengesinin yeniden bozulabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kurum, yerel çelik üreticilerinin Orta Doğu’daki son gelişmeler ile talepteki değişimleri yakından takip etmeleri gerektiğini belirtirken, üretim kısıtlamalarını sürdürmeleri ve buna paralel olarak stokları azaltmayı hedeflemeleri gerektiğini vurguladı.

Özellikle 20 Mayıs itibarıyla Çin’de sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, levha, filmaşin ve inşaat demiri stokları 10 Mayıs’a kıyasla sırasıyla %0,5, %0,7, %2,7, %11,7 ve %6,8 düşüş gösterdi.