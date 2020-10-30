Feralpi Group, Nave’deki tesisini inşaat çeliği üretimi için dönüştürecek

Cuma, 30 Ekim 2020 15:51:12 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group, Bresica’nın Nave kasabasında bulunan Fer-Par tesisini, ticari profil ve özel profil üretiminden, inşaat demiri ve filmaşin gibi inşaat çeliği soğuk işleme tesisine dönüştürecek. Söz konusu dönüşümün, tesislerin boşaltılması ve yeni hatların yüklenmesiyle 2021 boyunca sürmesi bekleniyor ve bunun için birkaç milyon avro yatırım gerektirecek.

Nave’deki tesis, Feralpi Group’un bir parçası olan Presider’ın kontrolünden geçecek. 1985’ten beri faaliyet gösteren, 190 işçiye sahip ve yılda 150.000 mt şekillendirilmemiş çelik işleyen Presider, Feralpi Group’un, büyük ölçekli işler için uluslararası pazardaki temsilcisi konumunda.

Feralpi Group başkanı Giuseppe Pasini, şirketin Nave’deki tesisi iflas etmiş olan Stefana’dan devraldığı 2016 yılıyla kıyaslama yaptığında, “piyasa koşulları değişti ve ticari profil ile asansör kullanımı için üretilen özel profillerin tüketimi azaldı,” dedi. Pasini, tesisin dönüştürülmesiyle ilgili, “Avrupa Kalkınma Fonu tarafından belirlenen hedefler ve oluşturulan kaynakların da sayesinde, altyapı projelerinin yeniden başlamasından doğacak tüm fırsatlardan faydalanabileceğiz. Avrupa’nın her zamankinden daha modern, güvenli ve verimli işler yapması gerek. Özellikle İtalya, bunun için uygun şartlara sahip ve Avrupa fonlarının da yardımıyla bunu yapabilecek,” yorumunda bulunda. Feralpi Başkanı, şirketin, Lyon’daki yeni stadyum Viaduc du Littoral, Piedmont Region Tower ve Floransa’daki yeni Belfiore tren istasyonu dahil olmak üzere halihazırda birçok inşaat projesinde bulunurken, son zamanlarda, Brenner tüneli için çelik tedariki sağlamak dahil olmak üzere bazı önemli siparişler aldığını belirtti.