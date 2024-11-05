Feralpi yenilenen kütük döküm makinesiyle üretkenliğini artırdı

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, İtalyan çelik üreticisi Feralpi Group’un bağlı kuruluşu Feralpi Siderurgica’nın Lonato del Garda’da bulunan tesisindeki 6 bantlı kütük döküm makinesini yenilediğini açıkladı.

Yalnızca altı hafta süren yenileme çalışmaları, bantlar faaliyet halindeyken kalıpların değiştirilmesini sağlayan geri çekilebilir osilatörlerin kurulumunu içeriyordu. Geleneksel döküm makinesi tasarımlarında kalıp değişiklikleri için tüm bantların durdurulması gerekiyor. Değişen bu özellik, kalıp kontrolünü iyileştirerek Feralpi’nin üretkenliğinin artmasını sağladı.

Yıllık 2,45 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan Feralpi Group, çelik üretiminin %98,6’sını geri dönüştürülmüş malzemeyle gerçekleştiriyor.