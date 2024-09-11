İtalyan Feralpi, Enfinity Global’dan temiz enerji temin edecek

İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group, karbonsuzlaşma faaliyetleri doğrultusunda güneş enerjisi temini için ABD merkezli yenilenebilir enerji şirketi Enfinity Global ile enerji alım anlaşması imzaladığını duyurdu.

Söz konusu anlaşma kapsamında Enfinity, İtalya’nın Ferrara kentinde inşası devam eden ve önümüzdeki yıl faaliyete alınması planlanan 15,5 MW’lik güneş enerjisi santralinden Feralpi’nin İtalya’nın kuzeyindeki üretim tesislerine 23 GWh temiz enerji tedarik edecek. Bu sayede İtalyan çelik üreticisi, karbon salımını yıllık 8.625 mt azaltabilecek.

Feralpi, 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını %50, Kapsam 3 emisyonlarını ise %25 düşürmeyi hedefliyor.