Feralpi sürdürülebilir çelik üretimi için 170 milyon € kredi aldı

İtalya merkezli çelik şirketi Feralpi Group, 2022-2026 sanayi planına düşük karbon emisyonlu çelik üretimine geçişi destekleyecek büyük bir finansmanla devam ediyor. Şirket, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarına fon sağlayabilmek için İtalyan sigorta-finans grubu SACE’nin Archimede programının desteğiyle 170 milyon €’luk Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi aldı.

120 milyon €’luk sermaye harcaması ve 50 milyon €’luk yeniden finansman tranşlarından oluşan kredi hem olağan hem de olağandışı yatırımlar için kullanılacak. Kredinin amacı üretim verimliliğini artırmak, esneklik sağlamak ve karbon emisyonlarını düşürürken, aynı zamanda ürün gamını genişletmek.

Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi, iki performans göstergesine bağlı olarak değişken marj içeriyor. İlk gösterge, İngiltere merkezli Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi) kılavuzları doğrultusunda şirketin üç kapsamda yaptığı karbon salımını ne kadar düşürdüğünü ölçecek. İkinci göstergede ise ISO 45001 belgesi almış şirketlerde çalışan işçilerin yüzdesi, yani iş güvenliğinde yüksek standartların ne kadar sağlandığı değerlendirilecek.

Feralpi Group Başkanı Giuseppe Pasini, “Çelik sektöründe lider konumda olmak, çevresel ve sosyal sorumluluklar ile ekonomik büyümeyi eş zamanlı yürütmek anlamına geliyor. Aldığımız Sürdürülebilirlikle Bağlantılı Kredi, Feralpi’nin şeffaflık ve ölçülebilir ilerleme sağlayarak çevresel, sosyal ve idari hedefler ile mali performansını dengelemek için verdiğimiz taahhüdün kanıtı,” ifadelerini kullanarak bu kredinin şirketin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ne kadar önemli olduğunu belirtti.

Feralpi, kredinin aralarında BNL BNP Paribas, Crédit Agricole Italia S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. ve Unicredit S.p.A bulunan bir bankalar konsorsiyumu aracılığıyla alındığını belirtti. Bununla birlikte Banco BPM, BPER ve Cassa Depositi e Prestiti de kredi kuruluşları olarak görev aldı.