Feralpi Group’un 2020 yılında net kârı düştü, ancak beklentiler hala pozitif

Salı, 06 Temmuz 2021 17:08:55 (GMT+3) | Brescia

İnşaat sektörüne yönelik çelik üretiminde Avrupa’nın liderleri arasında yer alan Lonato del Garda, İtalya merkezli çelik üreticisi Feralpi Group, 2020 yılına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Şirket, İtalya’da Mart ve Nisan aylarında karantina uygulanmasına neden olan pandeminin etkilerine rağmen 2020 yılında pozitif sonuçlar elde ettiğini belirtti. Feralpi yılı kârla kapatırken, cirosu ve üretimi 2019 yılına paralel oldu. Hükümetin salgına karşı uyguladığı önlemler nedeniyle üretimin durmasından etkilense de marjlar pozitif kaldı.

2020 yılında şirketin cirosu yıllık %4,9 düşüşle 1,24 milyar € oldu. Bu rakamın %62’si bir önceki yıl kaydedilene paralel olarak yurt dışında elde edildi. Feralpi’nin 2019 yılındaki AVFÖK’ü, bir önceki yıl kaydedilen 125,10 milyon €’ya kıyasla 73,7 milyon € seviyesinde yer aldı. Şirketin 2020 yılındaki net kârı %86,7 düşerek 5,45 milyon €’ya geriledi. Geçtiğimiz yıl, şirketin yatırımları bir önceki yıl gerçekleşen 54,5 milyon €’ya kıyasla 55,6 milyon € seviyesinde yer aldı.

Şirketin faaliyet sonuçlarına göre, 2020 yılında Feralpi’nin çelik üretimi, bir önceki yıl kaydedilen 2,49 milyon mt’a kıyasla hafifçe düşerek 2,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Feralpi Group’un Başkanı Giuseppe Pasini, “2020, yaşamları, işletmeleri ve piyasaları alt üst eden pandemi nedeniyle sıradan bir yıl olarak nitelendirilemez. Bu senaryoda, kendi çalışanlarımızı koruduktan sonra, şirketimiz üzerindeki etkiyi en aza indirebilmek, şu anda yaşadığımız toparlanma dalgasını yakalamaya hazır olmamız açısından çok önemliydi,” şeklinde yorum yaptı.

Feralpi’nin Başkanı, 2021 yılının ilk beş ayını hem üretim hem de gelirler açısından mükemmel olarak değerlendirdi. “Mevcut büyüme eğiliminin hem nihai mamul pazarında hem de hammaddede arz sıkıntısı olduğu için en azından yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu durum, fiyat dinamiklerini öngörmek kolay olmasa da 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam edebilir,” dedi ve “İnşaat için, köprülerin ve yolların yenileme çalışmaları ve bakımı da dahil olmak üzere, çok sayıda proje sayesinde, özellikle İtalya piyasasındaki tüketimin önümüzdeki 3-4 yıl içinde çok iyi seviyede olması bekleniyor,” diye ekledi.