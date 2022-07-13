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Feralpi’nin net kârı 2021 yılında arttı, 2022-2026 döneminde 400 milyon € yatırım yapmayı planlıyor

Çarşamba, 13 Temmuz 2022 15:09:51 (GMT+3)   |   Brescia
       

İtalyan çelik üreticisi Feralpi Group 2021 yılına yönelik mali sonuçları beraberinde 2022-2026 dönemini kapsayan sanayi planını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl şirketin satış geliri, satış hacminde ve fiyatlarında meydana gelen yükselişe bağlı olarak yıllık %55,7 artarak 1,93 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu gelirin %59’u dış piyasalara yapılan satışlardan elde edilirken, şirket ihracatın giderek zorlaşmasına bağlı olarak Avrupa piyasasına yöneldi. Bir önceki toplam satış gelirinin %62’si dış piyasalara yapılan satışlardan elde edilmişti. Feralpi’nin AVFÖK’ü üç kattan fazla artarak 271,7 milyon € seviyesine yükselirken, net kârı bir önceki yıl kaydedilen 5,45 milyon €’ya kıyasla 155,88 milyon € olarak kayıtlara geçti. Feralpi geçtiğimiz yıl, 2020 yılında kaydedilen 55,6 milyon €’a kıyasla 55,98 milyon € yatırım yaptı.

Ayrıca şirket yıllık %5,6 artışla 2,62 milyon mt çelik üretimi gerçekleştirdi.

Feralpi, 2022-2026 dönemini kapsayan sanayi planı kapsamında, İtalya ve Almanya’daki özel ve normal projelere 400 milyon € yatırım yapacağını ifade etti. Şirket söz konusu yatırımlarla ürün gamını genişleterek ve maliyet verimliliğini artırarak hem büyüyecek hem de rekabet gücünü artıracak. Feralpi tarafından yapılan açıklamada, “Artan üretim ve ticari esneklik beraberinde İtalya ve Almanya’da yer alan tesislerde yeni teknolojilerin ve yapay zeka sistemlerinin devreye alınmasıyla karbon salımı kademeli olarak düşürülecek. Feralpi olarak enerji tüketimimiz için yenilenebilir enerji kullanacağız,” sözlerine yer verildi.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar Feralpi 

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