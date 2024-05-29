Danieli: Nükleer enerji çelik üretiminde temiz kaynak olarak kullanılabilir

Çarşamba, 29 Mayıs 2024 15:18:39 (GMT+3) | Brescia

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Buttrio kentinde gerçekleştirdiği toplantıda yeşil geçiş sürecinde çelik üretiminde yenilenebilir kaynakların yanı sıra nükleer enerjinin de temiz enerji olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Danieli’nin CEO’su Giacomo Mareschi, “Fazla enerji kullanmadan kömür yerine başka bir alternatif koymak oldukça zor ve muhtemelen yenilenebilir kaynaklar tek başına yeterli olmayacak. Gelecekte çelik tesislerinin, üretimi karbondan arındırmak için ihtiyaç duyulan tüm enerjiyi sağlayabilecek mini nükleer enerji santraleri ile donatılacağını umuyoruz,” şeklinde konuştu. Çelik üretiminin karbondan arındırılması için nükleer enerjinin temiz enerji kaynağı olarak kullanılabileceğine yönelik hipotez, İtalya Çevre Bakanı Gilberto Pichetto Fratin, ülkede imalat ve hizmet şirketlerini temsil eden Confindustria federasyonu ve bölgesel yetkililer tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Aynı konuya değinen Danieli Group’un Geçici Başkanı Alessandro Brussi, hurda bulunabilirliğinin giderek azaldığı bir senaryoda, elektrik ark ocaklarında enerji olarak kullanılmak üzere doğrudan indirgenmiş demir gibi alternatif hammaddelerin önemini vurguladı.