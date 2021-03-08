Fangda Special Steel’in net kârı 2020’de %25,01 arttı
Pazartesi, 08 Mart 2021 16:37:07 (GMT+3)
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Şanghay
China Fangda Group’un bağlı kuruluşu, Jiangxi eyaleti merkezli Çinli çelik üreticisi Fangda Special Steel Technology Co., Ltd (Fangda Special Steel), 2020 yılında yıllık %6,87 artışla 16,60 milyar RMB (2,6 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık %25,01 artışla 2,14 milyar RMB (330 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.
1$ = 6,4795 RMB
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