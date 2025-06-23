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Ezequiel Tavernelli: Latin Amerika sanayisizleşme riski altında

Pazartesi, 23 Haziran 2025 12:30:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) Başkanı Ezequiel Tavernelli, Latin Amerika çelik sektörüne ilişkin görüşlerini paylaştı.

Tavernelli, 2024 yılında Latin Amerika’nın çelik ithalatının, görünür nihai mamul tüketiminin %39’unu oluşturarak son 10 yılı aşkın bir süredir kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını ve Çin’in ithalattaki payının arttığını belirtti. Son 15 yılda bölgedeki ham çelik üretiminin istikrarlı şekilde azaldığını ifade eden Tavernelli, 2024 yılında üretimin, 2011 yılında kaydedilen zirve seviye olan 67,6 milyon mt’dan 56,3 milyon mt seviyesine düştüğüne dikkat çekti. Öte yandan Çin’in Latin Amerika’ya çelik ihracatının 2010 yılından bu yana %234 artarak ABD veya AB’ye yapılan ihracatı aştığını ve Çin’den yapılan dolaylı çelik ithalatının da 2008 yılından bu yana %338 yükseldiğini vurguladı.

Tavernelli, mevcut tablonun istihdam, sektör ve enerji geçişi için sürdürülebilir olmadığını vurgulayarak Latin Amerika’nın sadece ana metalleri ithal etmekle kalmayıp iç piyasada üretilebilecek nihai mamulleri de dış piyasalardan temin ettiğini söyledi. Bu durumun Latin Amerika’yı sanayisizleşme riski altına soktuğunun altını çizdi.

Sonuç olarak Tavernelli, Latin Amerika çelik sektörünün kapasitede daha fazla kayıp yaşanmasını önlemek amacıyla eşit şartlara, etkin ticaret önlemlerine ve bölgesel koordinasyona ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Ayrıca kalkınmayı teşvik eden ve değer zincirlerini güçlendiren ortak bir sanayi politikasının oluşturulmasının sektöre fayda sağlayacağını da kaydetti.


Etiketler: Güney Amerika Çelik Üretimi Görüş 

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