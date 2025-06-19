Alacero: Latin Amerika’nın adaletsiz çelik ticaretiyle mücadele edebilmesi için hızlı ve güçlü önlemlere ihtiyacı var

Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile Meksika Çelik Birliği (Canacero) ortaklığıyla Çin ve Güneydoğu Asya ülkelerinin çelik ticaretinde izlediği adaletsiz uygulamalara yönelik bir rapor yayımladı. Raporda Çin’in piyasaları doğrudan ve dolaylı teşvikler kullanarak yapay yollarla fiyatları düşük tutulan çelik ile doldurduğu ve adil rekabet ortamına zarar verdiği ifade edildi.

Alacero raporuna göre Çin çelik ticaretinin üç farklı aşamasında teşvikler uyguluyor. İlk aşamada çelik üreticilerine destekli krediler, arazi ve altyapı teşvikleri, devlet yönlendirmeli satın almalar, inşaat teşvikleri ve piyasa fiyatının altında hammadde fiyatları sağlanıyor. Üretim aşamasında ise üreticiler sınırlı yabancı rekabet, ücretsiz veya sübvansiyonlu enerji, vergi muafiyetleri, devlet bankalarından teşvik finansmanı ve garantili sözleşmelerden yararlanıyor. İhracat aşamasında ise lojistik destek alıp Çin’den alım yapmayı şart koşan ülkelerdeki kurallardan fayda sağlanıyor.

Raporda bu teşviklerin rekabeti sekteye uğrattığı, verimliliğe yönelik faaliyetleri baltaladığı, devlete bağımlılığı artırdığı ve yatırımların piyasadaki talebe paralel olarak yapılmamasıyla arz fazlası yaratma riski barındırdığı ifade edildi. Canacero’ya göre düzenli olarak kömür kullanımına destek verildiği için bu politikalar sürdürülebilirlik yönündeki teşviklerle de çelişki oluşturuyor.

Rapora göre Çin'in ASEAN ülkelerine yaptığı yatırımlar, Tayland, Malezya ve Endonezya'da beş yıl içinde 10 milyon mt ilave çelik üretim kapasitesi yarattı. Alacero, ASEAN bölgesindeki 63,51 milyon mt’luk Çin destekli çelik üretim kapasitesinin %96,3'ünün teşvik aldığını ve bunun Endonezya'nın beş yıl içinde ticaret dengesini çelik ithalatından ihracatına çevirmesiyle açık şekilde görüldüğünü belirtti.

Alacero ve OECD, 2027 yılına kadar küresel kapasite fazlasının 721 milyon mt'a ulaşacağını ve bunun sektörde küresel olarak yıkıcı sonuçlar ortaya çıkarabileceğini öngörüyor. Önümüzdeki iki yıl içinde kapasite fazlası 165 milyon mt artarken, tüketim sadece 46 milyon mt artacak ve bu arz fazlasının %56'sı Çin, Hindistan ve ASEAN kaynaklı olacak.

Rapora göre Latin Amerika haksız ticaret uygulamalarından ciddi şekilde etkilendi. Çin'in bölgeye çelik ihracatı 15 yılda %233 yükselirken, dolaylı yollardan çelik ihracatı 2008-2024 arasında %338 artış kaydetti ve ithalatın tüketimdeki payı 2024'te %39 ile rekor seviyeye ulaştı. Bununla birlikte Latin Amerika’nın 2010-2023 yılları arasında uyguladığı 79 ticari önlemin yarısından fazlası Çin ve ASEAN’ı hedef alsa da uygulama sürelerinin uzunluğu nedeniyle bu önlemlerin etkisi sınırlı oldu.

Raporda çeliğin Latin Amerika'nın kalkınmasındaki temel rolü vurgulandı ve Alacero acil ve güçlü bölgesel önlemler alınması çağrısında bulundu. Alacero, bölgesel değer zincirinin entegrasyonunu teşvik eden ve çelik endüstrisine bağlı 1,4 milyon işin korunmasını sağlayan kalkınma politikalarını savunurken, adil rekabeti yeniden sağlamak için daha hızlı, güçlü ve yerel koruma önlemleri alınmasını talep ediyor.