ArcelorMittal Brazil CEO’su çelik sektöründe sanayisizleşme riskine karşı uyarıda bulundu

Brezilya basınında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Brazil Başkanı ve ArcelorMittal Flat Steel LATAM CEO’su Jorge Oliveira, güçlü bir yerel çelik sektörünün Brezilya’nın sanayi egemenliği, ekonomik büyümesi ve uzun vadeli rekabet gücü açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Oliveira, çeliğin otomotiv, altyapı, enerji ve inşaat gibi başlıca sektörlerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Sanayisizleşme eğilimleri endişe yaratıyor

Oliveira, kurulu ham çelik üretim kapasitesi yaklaşık 51 milyon mt seviyesinde yer alan Brezilya’nın Latin Amerika’nın en büyük üreticisi konumunda olduğunu ve imalat sanayisinin ekonomideki payında belirgin bir gerileme yaşandığını aktardı.

Brezilya Coğrafya ve İstatistik Enstitüsü (IBGE) verilerine göre imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı 1985 yılında yaklaşık %36 seviyesindeyken, günümüzde %11-12 aralığına gerilemiş durumda.

İthalat baskısı ve küresel kapasite fazlası

Bununla birlikte Oliveira, ithalattaki artışla birlikte yerel sanayinin karşılaştığı zorlukların ciddileştiğine dikkat çekti.

Küresel çelik kapasite fazlasının halihazırda 600 milyon mt seviyesini aştığını ve 2027 yılına kadar 700 milyon mt’un üzerine çıkmasının beklendiğini dile getiren Oliveira, bu durumun rekabet baskısını daha da artırdığını söyledi.

Ayrıca sübvansiyonlu ithalatın haksız rekabet koşulları altında Brezilya pazarına girdiğini ve bunun kapasite kullanım oranlarının düşmesine yol açtığını vurguladı. Öte yandan Oliveira, ulusal çelik sektörünün korunmasının yalnızca istihdam ve gelir açısından değil, aynı zamanda teknolojik kapasitenin ve tedarik zinciri bağımsızlığının korunması açısından da kritik olduğunu kaydetti. Artan jeopolitik belirsizliklerle bu durumun daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Sürdürülebilirlik avantajına rağmen yapısal sorunlar

Tüm bu baskılara rağmen Brezilya çelik sektörünün, temiz enerji kaynaklarının payının nispeten yüksek oluşu ve hurda kullanımının yaygınlığı sayesinde düşük emisyonlu üretim açısından avantajlı konumda bulunduğu paylaşıldı. Ancak Oliveira, “Brezilya maliyeti” olarak adlandırılan yapısal verimsizliklerin rekabet gücünü sınırlandırdığını dile getirdi.

Bu kapsamda kapsamlı reformlar ve daha güçlü sanayi politikalarının gerekli olduğunu vurgulayan Oliveira, çelik sektörünün güçlendirilmesinin ülkenin uzun vadeli sanayi dayanıklılığı ve ekonomik gelişimi açısından kritik olduğunu ekledi.