Evraz yaptırımlardan dolayı kupon ödemesi yapamıyor

Salı, 22 Mart 2022 15:10:37 (GMT+3) | İstanbul

21 Mart Pazartesi günü Rus çelik üreticisi Evraz, Londra Borsası’nda yaptığı açıklamada 2023 vadeli Eurobondlar için 18,9 milyon $ değerindeki düzenli kupon ödemesini yapamadığını belirtti. Açıklamada, “Ödeme yetkili banka Societe Generale New York tarafından durduruldu,” ifadelerine yer verildi.

Ödemenin engellenmesi Evraz’da %28,64 hissesi olan Roman Abramovich’in Ukrayna’nın işgali sebebiyle yaptırım uygulanan kişiler listesi arasında yer almasından kaynaklandı.

Evraz, “temerrüt durumuyla ilgili BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited şirketini bilgilendirdiğini” belirtti. Şirket aynı zamanda finansal yapıdaki aksaklıkların dışında bir temerrüt durumu oluşması için sebep olmadığını ifade etti.

Diğer Rus üreticiler gibi Evraz da herhangi bir yaptırıma tabi değil. Fakat ana hissedarı Roman Abramovich önce İngiltere sonra AB’nin yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer alıyor.