﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Evraz yaptırımlardan dolayı kupon ödemesi yapamıyor

Salı, 22 Mart 2022 15:10:37 (GMT+3)   |   İstanbul
       

21 Mart Pazartesi günü Rus çelik üreticisi Evraz, Londra Borsası’nda yaptığı açıklamada 2023 vadeli Eurobondlar için 18,9 milyon $ değerindeki düzenli kupon ödemesini yapamadığını belirtti. Açıklamada, “Ödeme yetkili banka Societe Generale New York tarafından durduruldu,” ifadelerine yer verildi.

Ödemenin engellenmesi Evraz’da %28,64 hissesi olan Roman Abramovich’in Ukrayna’nın işgali sebebiyle yaptırım uygulanan kişiler listesi arasında yer almasından kaynaklandı.

Evraz, “temerrüt durumuyla ilgili BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited şirketini bilgilendirdiğini” belirtti. Şirket aynı zamanda finansal yapıdaki aksaklıkların dışında bir temerrüt durumu oluşması için sebep olmadığını ifade etti.

Diğer Rus üreticiler gibi Evraz da herhangi bir yaptırıma tabi değil. Fakat ana hissedarı Roman Abramovich önce İngiltere sonra AB’nin yaptırım uyguladığı kişiler arasında yer alıyor.


Etiketler: Rusya  BDT  çelik üretimi 

Benzer haberler

22 Mar

Rusya’nın paslanmaz çelik tüketimi 2021 yılında %21,3 arttı
14 Mar

Rusya Ticaret Bakanlığı çelik üreticilerinin marjlarını azaltmasını istiyor
02 Mar

Metalloinvest AB’nin yaptırımlarının şimdilik kendisini etkileyeceğini düşünmüyor
02 Mar

MMK’nın çelik satışları Türkiye’deki varlığında artan çelik üretimi sayesinde birinci çeyrekte yükselecek
24 Şub

Metalloinvest’in satış gelirleri demir cevheri talebinin toparlanmasıyla 2021’de yükseldi
23 Şub

Rusya-Ukrayna gerilimi: Çelik ihracatı üzerindeki etkisi ne oldu?
21 Şub

Severstal’ın net kârı 2021’de yükseldi, 2022’de 1,6 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor
17 Şub

OEMK vasıflı çubuk üretiminde manyetikliği giderecek
16 Şub

Evraz Bangladeş’te ilk nükleer santralin inşası için haddelenmiş çelik tedarik etti
07 Şub

Mechel Rusya’nın ilk yeşil metalürji projesi için inşaat demiri tedarik etti