Evraz sismik bölgeler için yeni inşaat demiri üretiminde yetkinlik kazandı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 15:51:35 (GMT+3) | İstanbul

Rus madenci ve çelik üreticisi Evraz sismik bölgelerde bulunan yapılar ve binaların taşıyıcı yapılarının güvenilirliğini sağlayabilen A500CE kalite inşaat demiri üretiminde gerekli yetkinliğe kavuştuğunu açıkladı.

A500CE kalite bağlantı elemanları sismik açıdan aktif alanlarda sivil ve endüstriyel inşaatlarda ve ayrıca nükleer enerji tesislerinin yapımında talep görüyor.

Evraz Yakutya’da bulunan Mining and Processing Complex’in (GOK) en büyük madeni “Inaglinskaya”nın inşası için haddelenmiş ürünlerin ilk teslimatını gerçekleştirdi.