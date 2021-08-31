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EVRAZ NTMK demir yolu tekerleği üretimine yatırım yapmaya devam ediyor

Salı, 31 Ağustos 2021 17:41:33 (GMT+3)   |   İstanbul
       

EVRAZ NTMK, demir yolu tekerleği segmentindeki konumunu güçlendirmek adına üretim verimliliğini artırmaya karar verdi. Şirket tekerlekleri delme, boyama ve balanslama işlemleri için üretim zincirine bazı yeni ekipmanlar ekleyecek.

EVRAZ NTMK toplamda 4 milyon $’ın üstünde yatırım yapacak ve yeni tesisler, bu yılın ikinci yarısı ile 2022’nin ilk yarısında üretim faaliyetlerine entegre edilecek. Bu proje, NTMK’nin işlenmiş tekerlek miktarını artıracak ve ekstra iş gücü gerektirecek.

EVRAZ söz konusu tesislerin yanı sıra, yeni GOST düzenlemesine uygun olarak tekerlek üretmek için gerekli olan arıza denetleme sistemini kuracak. Bir şirket yetkilisi, “EVRAZ NTMK olarak demir yolu tekerleği üretimimizi sürekli geliştiriyoruz. Yeni işleme ekipmanları ile kalite kontrol sistemlerini entegre ediyoruz ve ulaşımla bağlantılı çelik ürünleri portföyümüzü genişletiyoruz,” şeklinde konuştu.


Etiketler: Rusya  çelik üretimi  üretim  Evraz  BDT  |  benzer haberler »


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