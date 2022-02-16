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Evraz Bangladeş’te ilk nükleer santralin inşası için haddelenmiş çelik tedarik etti

Çarşamba, 16 Şubat 2022 12:21:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Rus madencilik ve çelik üretim şirketi Evraz Group Bangladeş’teki ilk nükleer enerji santrali Ruppur Nükleer Santrali’nin inşası için 5.000 mt’dan fazla haddelenmiş çelik tedarik ettiğini açıkladı.

EVRAZ NTMK tarafından üretilen yaklaşık 3.000 mt I-profil ve EVRAZ ZSMK tarafından üretilen 2.000 mt’dan fazla profil ile köşebent EVRAZ Market tarafından sevk edildi. Haddelenmiş çelik önce kara yoluyla Ust-Luga limanına daha sonra da deniz yoluyla Chittagong limanına teslim edildi.

Bir Rus projesine göre inşa edilen Ruppur Nükleer Santrali’nin ilk güç kaynağının 2023 yılında, ikincinin ise 2024 yılında devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: BDT  Rusya  çelik üretimi  Evraz  |  benzer haberler »


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