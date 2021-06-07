EVRAZ, EVRAZ ZSMK’da yeni döküm ve haddeleme tesisi kuracak

Pazartesi, 07 Haziran 2021 15:15:41 (GMT+3) | İstanbul

Rusya merkezli madenci ve çelik üreticisi EVRAZ Group, Kuzbass kömür havzasına ev sahipliği yapan Kemerovo Bölgesi hükümetiyle EVRAZ ZSMK’da yeni bir döküm ve haddeleme tesisi kurmak için bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı. Bu proje, tesisin ürün portföyünü yüksek katma değerli ürünlerle genişleterek, şirketin Rus ve yabancı müşterilere çeşitli yassı haddelenmiş mamuller sunmasını sağlayacak.

650 milyon $ değerindeki yatırımın 2025 yılında faaliyete geçmesi ve EVRAZ ZSMK’da 350 yeni istihdam yaratması planlanıyor.

Döküm ve haddeleme tesisinin 0,8-16 mm kalınlığında 2,5 milyon mt sıcak sac kapasitesine sahip olması planlanıyor.

EVRAZ’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Aleksey Ivanov, “Proje çevre dostu. Kesintisiz sıcak haddeleme teknolojisiyle, diğer yassı haddeleme teknolojilerine kıyasla, haddelenmiş mamul ton başına maksimum enerji verimliliği sağlayacak ve sera gazı salımını minimuma indirecek,” dedi.

Kemerovo Bölgesi valisi Sergey Tsivilev, EVRAZ’ın yalnızca 2021 yılında Kuzbass’ta Temiz Hava programını uygulamak için 600 milyon RUB’luk yatırım yapacağını belirtti.